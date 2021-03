VIDEO | Haaland e de neoprit la Dortmund! Nemţii se califică în sferturile Champions League

Borussia Dortmund a evoluat pe teren propriu în compania celor de la Sevilla, în timp ce Juventus a înfruntat-o pe FC Porto la Torino.

Nemţii s-au calificat în sferturile de finală ale celei mai tari competiţii intercluburi din lume, după ce au remizat cu Sevilla în retur, scor 2-2.

Haaland a reuşit o dublă pentru Dormund, în timp ce pentru spanioli a punctat En Nesyri, în minutele 69 şi 90+6.

Sevilla players went to celebrate the goal with Haaland 😭😭😭 pic.twitter.com/ORnJKD018G

