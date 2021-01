Rangers a câștigat derby-ul cu Celtic și a ajuns la a treia victorie consecutivă în ”Old Firm”.

Formația lui Steven Gerarrd s-a impus la limită, scor 1-0, și s-a distanțat la 19 puncte de rivala tradițională.

Ianis Hagi nu a fost titular, chiar dacă forma sa era una excelentă. Fiul ”Regelui” a intrat pentru doar 45 de minute, în repriza secundă, iar prezența a fost simțită.

Steven Gerrard a declarat că Ianis Hagi a intrat bine în repriza secundă și a adus plusul de care aveau nevoie jucătorii pregătiți de fosta legendă a lui Liverpool.

“Roofe (n.r. jucătorul în locul căruia Hagi a intrat la pauză) a avut și probleme fizice. Din fericire, Ianis a intrat extraordinar în meci. S-a informat rapid, a fost curajos, a avut inițiativă, a cerut mingea. Îl felicit! A adus fix ce ne-a lipsit în prima repriză”, a declarat Gerrard.

🎥 REACTION: Steven Gerrard spoke to @RangersTV after today's Old Firm victory at Ibrox. pic.twitter.com/T41i7FULqk

— Rangers Football Club (@RangersFC) January 2, 2021