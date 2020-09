VIDEO | Florin Tănase, marcat de coronavirus! “Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am revenit”

Căpitanul FCSB, Florin Tănase, a fost infectat cu noul coronavirus și nu a putut să joace în meciurile cu FC Argeș, Backa Topola și Slovan Liberec. La revenirea pe teren, Tănase a înscris cu Poli Iași, dar ‘roș-albaștrii’ au pierdut categoric, scor 2-5.

La Iași, au înscris pentru gazde Andrei Cristea (8′, 22′, 53′), Passaglia (19′) şi Calcan (71′), în timp ce pentru FCSB au marcat Istrate (6′) şi Tănase (60′ – penalty).

Darius Olaru (FCSB) a fost eliminat în minutul 80.

FCSB a avut 13 absențe pentru acest meci. O parte dintre jucătorii sunt infectați cu noul coronavirus, iar alții sunt accidentați.

“Revenirea a fost destul de grea, după atâtea zile de pauză. Este începutul, ușor-ușor o să ne revenim. Am început bine jocul, dar după nu știu ce s-a întâmplat. Am luat niște goluri pe niște greșeli, iar adversarul a prins încredere. Am încercat după aceea să revenim, din păcate nu am reușit.

A fost o perioadă de uitat cât mai repede. Să te simți în putere și dintr-o dată să fii în partea cealaltă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am revenit, sunt sănătos și asta e cel mai important.

Unii colegi se simt bine, alții mai puțin bine. Cert e că nimeni nu știe cu adevărat totul despre acest virus. Cu siguranță, după pauza pentru meciurile echipei naționale vom fi mult mai bine. Normal că te scoate din ritm, când stai 12 zile la pat este greu“, a spus Florin Tănase, la finalul partidei de la Iași.

