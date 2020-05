Florin Prunea avertizează că situația de la Dinamo este foarte gravă, iar suporterii nu pot să finanțeze echipa. În exclusivitate la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus , managerul general de la Dinamo a declarat că soluția salvatoare ar fi revenirea clubului sub tutela Ministerului de Interne.

Ionuț Negoiță speră să concretizeze vânzarea clubului Dinamo până la mijlocul lunii mai. În pole position la negocieri sunt niște investitori din Spania.

Deocamdată, cu ajutorul fanilor, ‘câinii roșii’ au rezolvat problema presantă a licenței de Liga 1 pentru sezonul următor. PCH a strâns aproximativ 180.000 de euro pentru plata licenței.

“Această incertitudine a măcinat la baza clubului. Eu consider că Dinamo are un loc de primele cinci echipe, dar totul vine din conjunctură. Cu siguranță, domnul Negoiță vrea să vândă, dar nu oricui și nu în orice condiții. Asta cu leul nu merge, nu stă în picioare! Vedem acum care sunt problemele la Dinamo.

Dinamo este la o răscruce! Lucrurile sunt grave, spre foarte grave! Dacă nu apare cineva care să facă o infuzie de capital, din păcate vom plânge cu toții. Suporterii fac eforturi incredibile și sunt de admirat, dar nu pot ține o echipă de talia lui Dinamo. Sunt cheltuieli foarte mari.

Nu mai e Dinamo al nostru, cel cu care eram noi obișnuiți. Cu clubul-mamă nu mai avem în comun decât faptul că mergem acolo, se deschide cu cheia la apă și la căldură, jucăm și am plecat. Noi am rupt legătura cu clubul-mamă! Și acest lucru contează enorm. Noi aveam casa noastră în Ștefan cel Mare. Eu cred că această echipă trebuie să se întoarcă sub tutela Ministerului de Interne. Altfel, nu văd o rezolvare a problemei“, a spus Florin Prunea, la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus.