VIDEO EXCLUSIV | Edi Iordănescu explică refuzul de a prelua Craiova: “Asta a contat atât de mult”

Antrenorul, în prezent liber de contract, a dezvăluit în exclusivitate în emisiunea Realitatea Sportivă motivul care l-a împiedicat să ajungă în Bănie, la începutul anului.

La acel moment, Iordănescu jr. era antrenorul celor de la Gaz Metan Mediaș.

“A fost a două oară când am fost în contact cu patronul de acolo, îi mulțumesc pentru interes. Dacă prima oară deja aveam un agajament și am plecat în altă parte, acum eram sub contract cu Gaz Metan și trebuia să plătesc o clauză foarte mare pentru eliberarea mea.

Eram aproape de o performanță, care s-a și întâmplat, îmi doream să ajungem în play-off și am vrut să îmi duc munca la capăt”, a declarat tehnicianul în exclusivitate în emisiunea Realitatea Sportivă.

După ce a părăsit-o pe Gaz Metan la începutul verii, Edi Iordănescu nu a mai semnat cu niico echipă. În ultimul an și jumătate, acesta a avut o ofertă și din partea lui Gigi Becali.

“Am regretat că nu am mers, nu neapărat că era vorba despre Craiova, dar la un club care mie îmi dădea posibilitatea să duc munca la alt nivel, cu alte obiective. Dar nu am regretat atât de mult așa cum o făceam dacă nu ajungeam în play-off cu Gaz Metan Mediaș, astfel că satisfacția realizării obiectivului a pus în plan secund această posibilitate”, a adăugat antrenorul.