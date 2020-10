Cristi Balaj (49 ani) îl avertizează pe Răzvan Burleanu, actualul președinte al Federației Române de Fotbal.

Alături de Ion Crăciunescu (70 ani), fostul arbitru internațional a fost invitatul de astăzi al lui Claudiu Giurgea, în cadrul unei noi ediții a emisiunii ”Realitatea Sportivă”.

Balaj îl avertizează pe Burleanu, despre care spune că nu a respectat ”Generația de Aur” și i-a acordat un răspuns în momentul în care a depus o cerere legată de arbitraj la FRF.

”Se poate și mai jos, dar va fi dezastru. Nu știu în ce măsură cunoaște Răzvan Burleanu ”Generația de Aur”, care a depus eforturi pentru a ajunge România acolo unde ei au fost cândva. Aceste persoane au fost ”ciuruite”, dar nu doar ele. Au fost ciuruiți suporterii și mass-media, care beneficiază.

Una este să fi avut un fotbal dezvoltat, să ieșim din nou în stradă. Au ciuruit foștii jucători, antrenori, arbitrii. Sportul te pedepsește! Eu am solicitat arbitrii pe care să îi pregătesc. Am cerut să îi învăț pe tineri, să dau ceva înapoi și să îi urmăresc. Nici măcar nu mi-au răspuns!

El nu avea cum să câștige. Avea a treia șanse. Am rămas cu acel gust amar. Nici măcar lucrurile elementare nu s-au făcut. Am avut două adunări generale și nu au fost în stare să facă două modificări. Adunarea generală nu este convocată de ei! Ministerul nu a dat aviz, iar ei dacă vor să meargă la o bancă să ia credit, nu au cum. Are cine să dea bani, dar nu cine să primească. Federația a făcut presiune, am date concrete. Au spus că MTS-ul nu are voie să se bage în viața politică.” a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate, la ”Realitatea Sportivă”.