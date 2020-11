VIDEO EXCLUSIV | Cine a ajutat Dinamo să ia titlu de campioană: “Borcea mi-a spus că pe acea cupă trebuia să scrie numele meu!”

Deputatul fugar, Cristian Rizea, continuă să surprindă pe toată lumea cu dezvăluirile sale din trecutul fotbalului românesc!

Fostul politician, Cristian Rizea, a dezvăluit în exclusivitate la Realitatea Sportivă, modalitatea prin care Dinamo București a reușit să câștige titlul de campioană în sezonul 2001-2002.

“În ediția de campionat 2001-2002, eu fiind dinamovist mergeam foarte des la meciurile din Ștefan cel Mare, unde eram invitat de Cristi Borcea, de Nicolae Badea, și poate vă aduceți aminte de un meci cu Ceahlăul, pierdut de Dinamo. După meci s-a inventat o contestație, iar domnul Borcea cu Mircea Sandu au contestat un jucător că nu avea drept de joc și astfel Dinamo a câștigat la masa verde.

Ulterior, acestă decizie a fost contestată, iar dosarul a ajuns direct pe biroul meu, la Ministerul Tineretului și Sportului, iar eu trebuia sa iau decizia. După aceea am fost abordat de secretarul de stat Nicolae Berechet, care m-a luat pe după umeri și mi-a spus că ‘Sper că vei lua o decizie bună, că esti dinamovist la fel ca și mine’. Am înțeles mesajul, iar luni am emis presei mesajul că rămâne decizia federației prin care Dinamo câștigă la masa verde acel meci. Datorită acelei decizii, din acel an, Dinamo a luat penultimul titlu de campioană, iar Cristi Borcea mi-a spus că pe acel trofeu trebuia să scrie și numele meu!”, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă, Cristian Rizea.