VIDEO | Eugen Trică și Mircea Bornescu au prefațat meciul cu Farul: “Fotbaliștii trebuie să aibă atitudine”

Eugen Trică și Mircea Bornescu au susținut o conferință de presă înaintea meciului cu Farul Constanța, programat marți, de la ora 19:30, în cadrul etapei a 20-a a Ligii a 2-a.

„Fotbaliștii mei nu trebuie să mai joace cu presiune. Din acest moment eu sunt cel care voi răspunde și voi da explicații în fața suporterilor, cunducătorilor și tuturor celor care iubesc Universitatea Craiova.

Fotbaliștii mei au calitate, dar trebuie să mai aibă și atitudine. Vom întâlni Farul Constanța, iar această echipă practică cel mai frumos fotbal din Liga 2. I-am urmărit cu atenție, iar ei au doi milocași centrali foarte buni.

Însă și eu am un lot valoros și o bancă de rezerve foarte puternică. Am câte trei mijlocași laterali pe același post și trebuie să joace doar doi. Mulțumim conducerii pentru eforturile depuse. Ni s-a pus la dispoziție cele mai bune condiții de pregătire pentru acest meci și nu avem nicio scuză dacă nu câștigăm partida cu Farul.

Ne-am dus la Severin și ne-am antrenat pe terenuri cu iarbă, iar peste o lună și jumătate ne vom antrena în condiții foarte bune în baza noastră de la Craiova. Nu va mai dura mult până când baza noastră o să fie gata. Avem și niște probleme de lot pentru meciul cu Farul din cauza suspendărilor și accidentărilor, dar vom face totul pentru victorie.

Eu nu cred că a fost o conspirație împotriva noastră. Consider că arbitrii pur și simplu au greșit. Toți greșim în viață. Însă mâine trebuie să dăm totul pentru victorie. Eu voi fi pe bancă doar Eugen Trică cum îl știți voi, Nu trebuie să mă asemăn cu nimeni. Eu îmi doresc să reușim doarece sunt un copil al Craiovei și sunt născut aici“, a declarat Eugen Trică.

La rândul său Mircea Bornescu a declarat: „Eu sunt la început de drum, dar am venit la Craiova cu inima deschisă și să ajut cu tot ce pot eu Universitatea Craiova. Am regăsit orașul Craiova mult mai aglomerat. Am stat de o săptămână alături de băieți și sunt sigur că vor da totul pentru victorie. Sunt foarte montați pentru meciul cu Farul Constanța.

Dacă cei patru portari îmi vor cere câte un sfat îi voi ajuta cu mare plăcere. Toți patru sunt la fel de valoroși. Îmi doresc din tot sufletul să câștigăm meciul cu Farul“.