VIDEO | Cosmin Olăroiu e pe ca mari! A ajuns în finala campionatului din China!

Olăroiu a ajuns cu Jiangsu Suning în finala campionatului chinezesc și poate câștiga primul său titlu din campionatul marelui stat asiatic. În tur, echipa sa a remizat cu Shanghai SIPG, scor 1-1. În retur, după cele 90 de minute, scorul a fost identic, iar formația pregătită de Cosmin Olăroiu s-a impus în prelungiri, prin golul marcat în minutul 107.

Alex Texeira's back-heel pass helped Luo Jing to score the winner against Shanghai SIPG in the extra-time. Jiangsu Suning through to the CSL Championship playoff final. They are the 1st CSL team securing a spot in the Asian Champions League next season – last time in ACL is 2017. pic.twitter.com/yKy2KG568u

— Titan Sports Plus (@titan_plus) November 2, 2020