Acuzat de CFR că distruge fotbalul românesc, ministrul Ionuț Stroe reacționează: „Sunt suporter al…”

După declarațiile făcute de Neluțu Varga la adresa sa, ministrul Ionuț Stroe a reacționat. N-a ascuns că ține cu Craiova, dar s-a apărat spunând că nu are pârghii pentru a ajuta pe cineva în Liga 1.

„Acest ministru distruge fotbalul românesc!”, a fost declarația lui Neluțu Varga după CFR Cluj – Gaz Metan 1-2, iar ministrul Stroe a reacționat:

„Știu ca e o perioadă foarte dificilă pentru sport, pentru fotbal implicit. Evident că sunt dificultăți în a organiza pregătirea și desfășurarea meciurilor în aceste condiții speciale. Știu că există nemulțumiri în legătură cu accesul spectatorilor în stadioane și cu veniturile, care nu mai sunt aceleași. Dar la ce se referă domnul Varga când spune că eu sabotez fotbalul românesc, nu știu!

Eu ca și ministru, dar și MTS, nu am făcut nimic altceva decât să sprijinim redeschiderea sportului, a fotbalului, lucru pe care îl facem și în continuare, împreună cu FRF și LPF. Ei sunt cei mai în măsură în a da informații în legătură cu activitatea noastră la MTS, în acest caz. Practic, dacă are vreo nemulțumire, eu îl invit să se exprime public în legătură cu chestiunea asta. Dar ce trebuie să știe domnul Varga și cred că știe, e că tot ce ține de organizarea campionatului, de reguli, ține de FRF și LPF. Noi nu avem un rol. Fotbalul în România se autoguvernează”, a spus Stroe pentru GSP.

Acuzat că e suporterul Craiovei și face jocurile acestei echipe, Stroe a spus:

„Eu sunt suporter al acestei echipe doar acasă, în fața televizorului, împreună cu copii mei sau din tribunele de pe «Ion Oblemenco». Am acest drept ca orice om care poate avea propriile opțiuni în materie de sport sau alte domenii. Evident că niciodată n-am să neg acest lucru. Am fost întrebat despre asta încă din momentul investirii și am fost deschis de atunci. Oamenii mă cunosc, am prieteni în zona asta, mă cunosc de pe stadion, am abonament acolo, merg cu copii la meciurile acestei echipe, dar n-am determinat și n-am mișcat niciun milimetru în sensul influențării vreunei decizii, vreodată, în favoarea unei echipe sau a alteia. Cel mai bine întrebați-i pe cei care conduc fotbalul românesc despre o eventuală implicare a mea, dacă asta insinuează domnul Varga.

Eu îl rog să detalieze, că așa e ușor să acuzi, la general. Există multe persoane publice în țara asta care sunt prezente pe stadioane. Am fost și la Cluj în tribună, la meciul cu Sevilla, iar domnul Varga nu mi s-a plâns atunci de nimic. Și eram acolo, la tribuna oficială foarte multe personalități publice, printre care unele care sunt cu CFR de ani de zile. Chiar cred că e o declarație pe care a dat-o la nervi, la cald”.