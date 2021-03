VIDEO | Un copil, bătut cu pumnii și picioarele de un fost antrenor de fotbal! „Ce să îmi facă Poliția? Te cheamă Dinamo cumva?”

Scene incredibile s-au întâmplat în România! Un fost antrenor de fotbal a lovit în mod repetat, cu pumnii și picioarele, un minor.

Rivalitățile pot fi de multe ori punctul de pornire al unor conflicte. Așa s-a întâmplat și în cazul celui care a avut loc în localitatea Cavnic, din județul Maramureș.

Totul s-a întâmplat în zona stadionului de fotbal al celor de la Minerul Cavnic, echipă din Liga a 4-a, Seria Sud din Maramureș. Fostul antrenor al formației desființate în 2017 în urma deciziei administrației locale l-a luat la pumnii și picioarele pe un minor de 15 ani. Motivul ar fi unul incredibil: antrenorul era suporter al lui Dinamo, în timp ce copilul era fan declarat al FCSB-ului, așa cum informează cei de la vasiledale.ro.

Conform site-ului citat, numele agresorului în cauză este Rai Nicolae, care în urma loviturilor aplicate băiatului, este cercetat penal de către poliție.

„Eu de 48 de ani țin cu Dinamo București. Cu acest copil am mai avut probleme. El m-a provocat. Striga după mine pe stradă «m*** Dinamo», mă înjura de mamă. Eu am mai avut un conflict cu el, dar nu mi-am pus mintea atunci. Toată lumea mă cunoaște ce fel de om sunt. Acum l-am lovit părintește, dar până atunci m-a înjurat ca la ușa cortului. Am martori. Totul s-a întâmplat în afara stadionului. Am să merg la Poliție”, a declarat Rai Nicolae, conform sursei citate.

În imaginile surprinse, se poate observa că băiatul este amenințat cu autoritățile, dar acesta strigă: „Ce să îmi facă Poliția? Te cheamă Dinamo cumva?”, reacție ce îl enervează și mai tare pe Rai Nicolae. Fostul antrenor de 56 ani nu ar fi la primul caz de acest gen. Primarul din orașul Cavnic sugerează că Rai Nicolae a mai avut episoade în trecut când a agresat copii.

”Pe stadionul de fotbal din orașul Cavnic, domnul Rai Nicolae a bătut un copil cu pumnii și picioarele. Rog autoritățile competente să se autosesizeze de urgentă și să dispună măsurile legale. Se pare că în ultima perioada mai mulți copii au fost victima acestui individ”, a spus și primarul din Cavnic, Vladimir Petruț, potrivit sursei menționate.