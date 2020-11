Cătălin Cîrjan a înscris primul lui gol la Arsenal U23. Mijlocașul român în vârstă de 17 ani a marcat pentru micii ”tunari”, într-un meci cu Blackburn Rovers U23, scor 6-0, disputat sâmbătă.

În minutul 51, la scorul de 1-0 pentru Arsenal U23, Cîrjan a șutat imparabil de la marginea careului de 16 metri.

“Sunt fericit pentru prima noastră victorie. A fost plăcut să înscriu în premieră la echipa sub 23 de ani”, a transmis Cîrjan pe contul său de Twitter.

Great performance! Happy to score my first goal for the 23’s!!✅ https://t.co/x0R44VWWb3

— Cirjan Catalin (@CirjanCatalin1) November 6, 2020