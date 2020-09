VIDEO | Calificare triumfală pentru Dinamo Kiev! Lucescu revine în Champions League

În returul din Ucraina, Dinamo Kiev a scăpat repede de emoţii. Buyalskyy a deschis scorul după nouă minute de joc cu o reluare superbă: călcâi din interiorul careului de şase metri!

De Pena a transformat un penalty în minutul 36, iar în repriza a doua echipa lui Mircea Lucescu a primit încă o lovitură de pedeapsă. Gary Rodrigues a închis tabela la 3-0 încă din minutul 49 al partidei.

Pentru Mircea Lucescu a fost al doilea obiectiv atins cu Dinamo Kiev, după ce a învins Şahtior Doneţk în Supercupa Ucrainei şi a cucerit primul trofeu cu noua sa echipă.

Meciul cu Gent a fost a 225-a partidă în cupele europene pentru antrenorul român.

La 75 de ani, Il Luce a devenit cel mai în vârstă antrenor care va conduce o echipă în grupele UEFA Champions League.

În celelalte două meciuri ale serii, Ferencvaros – Molde s-a încheiat 0-0, iar maghiarii vor juca din nou în Liga Campionilor după 25 de ani. Olympiacos a remizat în Cipru cu Omonia Nicosia şi s-a calificat graţie victoriei cu 2-0 din prima manşă.

