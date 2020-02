Update 15.27: Aceasta este echipa trimisă pe teren de Dusan Uhrin

Piscitelli – Kostrna, Mihai Popescu, Ricardo Grigore, Skovajsa – Mrzljak, Răuță – Mihaiu, Fabbrini, Sorescu – Perovic

HAI DINAMO!Echipa antrenată de Dusan Uhrin va juca astăzi în deplasare cu FC Voluntari, într-o partidă programată la… Publicată de FC DINAMO BUCURESTI pe Duminică, 9 februarie 2020

Aceasta este echipa celor de la FC Voluntari:

Cojocaru – Struna, Pașcanu, Achim, Kocic – Gorobsov, Pablo de Lucas – Căpățînă, Eric de Oliveira, Ion Gheorghe – Simonovski

Dinamo speră să continue seria perfectă din 2020, având în vedere că va juca astăzi împotriva ultimei clasate din Liga 1, FC Voluntari.

Pentru a mai spera la play-off, ”câinii” au nevoie de victorii în cele 3 meciuri rămase de disputat din sezonul regulat.

Dinamo a început anul cu o victorie în Ștefan cel Mare, scor 2-0 cu Astra.

Voluntari a obținut tot un succes în primul meci din acest an, însă a înregistrat și o înfrângere în partida restantă cu FCSB, scor 1-2.

În tur, dinamoviștii s-au impus la limită în fața ilfovenilor, scor 2-1. Montini și Puljic au marcat pentru Dinamo, iar Balaur pentru Voluntari.

Antrenorul ”câinilor” se va putea baza în meciul cu Voluntari și pe croatul Ante Puljic, suspendat etapa trecută contra Astrei.

Fotbalistul va purta banderola în disputa de pe stadionul ”Anghel Iordănescu”.

Antrenorul ”câinilor roșii”, Dusan Uhrin, n-a renunţat la gândul de a juca în play-off și vrea să mențină nivelul de concentrare al jucătorilor la maximum.

”Trebuie să luptăm pentru victorie pentru că, indiferent că avem şanse mici de a accede în play-off, trebuie să profităm de ele, să ne concentrăm mai mult decât am făcut-o până acum. O parte dintre jucătorii mei şi-au pierdut concentrarea, iar acum trebuie să fim focusaţi mult mai mult. Ultimele rezultate nu sunt prea bune pentru noi, dar încă mai e o şansă mică şi trebuie să ne luptăm pentru ea. Vrem să câştigăm toate meciurile şi pentru asta ne antrenăm. Vrem să dăm tot ce avem mai bun.

Voluntari a evoluat bine în ambele partide pe care le-a avut, iar dacă nu ar fi avut un jucător eliminat ar fi fost mult mai greu pentru Steaua. Teja este un antrenor foarte bun, iar Voluntari joacă bine. În ultimele întâlniri directe am avut meciuri grele cu ei, am câştigat şi cu noroc pentru că am salvat un penalty iar acum mă aştept să fie la fel de difciil. Jucătorii trebuie să înţeleagă că pentru mine nu este suficient să facem un meci bun. La fel şi pentru Dinamo”, a spus Dusan Uhrin la conferința de presă.

Sorescu speră și el ca dinamoviștii să ”spargă gheața” în acest sezon, iar formația din Ștefan cel Mare să își asigure calificarea la masa bogaților din Liga 1.

”În primul rând să ne facem noi treaba, meciurile pe care le avem noi să le câștigăm, și apoi să ne uităm și la celelalte rezultate. Într-adevăr, play-off-ul nu l-am pierdut acum, l-am pierdut mai demult, am început prost campionatul, așa că nu este o tragedie, dar important e să câștigăm noi toate cele trei meciuri.

Vă dați seama că va fi o mare dezamăgire dacă nu vom fi în play-off, o pată pe noi jucătorii, că noi suntem responsabili de această situație, dar nu avem ce face, mergem înainte” a declarat și Sorescu la conferința de presă.