VIDEO | Aston Villa-Liverpool 1-4. A debutat, a marcat, s-a bucurat, dar și-a cerut tricoul înapoi! Moment incredibil

Oficialii clubului Aston Villa au fost nevoiți să trimită juniorii pentru partida din turul trei al Cupei Angliei, împotriva celor de la Liverpool, pierdut în cele din urmă cu scorul de 1-4.

“The Lions” nu au avut nicio șansă în fața echipei antrenate de Jurgen Klopp, care a aliniat cel mai bun prim 11, în timp ce Dean Simith a fost nevoit să joace cu 7 fotbaliști U23 și 4 jucători U18.

Pentru Liverpool au marcat Sadio Mane printr-o dublă în minutele 4 și 63, Georginio Wijnaldum în minutul 60 și egipteanul Mohamed Salah în minutul 65, iar pentru Aston Villa a marcat Louie Barry, în minutul 41.

Tânărul atacant în vârstă de 17 ani, Louie Barry nu va uita debutul său pe “Villa Park”. Acesta a reușit să marcheze împotriva campioanei Angliei, dar la sfârșitul partidei, marcatorul singurului gol pentru “The Lions” a făcut schimb de tricouri cu fundașul central Fabinho.

Louie Barry s-a lăudat unui membru din staff-ul lui Villa că a reușit să facă schimb de tricouri cu fundașul brazilian, dar acesta i-a spus tânărului atacant că ar fi mai bine să își ia înapoi tricoul în care a debutat.

Louie Barry nu a stat mult pe gânduri și s-a dus să își ceara tricoul înapoi de la Fabinho.

Louie Barry swapped shirts with Fabinho, but after a word with a member of Villa staff, chased him down the tunnel to ask for it back!

