Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă la Cotroceni, când va ajunge prima tranşă de vaccin anticovid-19 în România.

Iohannis spune că în cel mai optimist scenariu, vaccinul ar putea ajunge în ţara noastră în primul trimestru al anului viitor.

Preşedintele a anunţat şi cine va avea întâietate în a folosi noul vaccin care va preveni răspândirea virusului.

,,Primii vaccinați vor fi lucrătorii din sistemul medical, dar și persoanele din grupele de risc. Vaccinarea întregii populații va începe cel mai devreme în primăvară”, a mai spus Iohannis.

Iohannis mai spune şi ce a discutat cu alţi lideri europeni. În mare parte au fost doar discuţii legate de vaccinuri, dar şi lucruri ce ţin de economie.

,,Am discutat destul de mult despre tema vaccinurilor și campanii de vaccinare. Domeniul sănătății e un domeniu de autoritate națională și măsurile pot fi corelate dacă există înțelegeri între state. Fiecare stat are legislație proprie. Corelările de acest tip sunt mai greu e făcut, dar a fost important să păstrăm libertatea de circulație a oamenilor și mărfurilor ca să nu omorâm economia. Am discutat despre posibile măsuri de corelare a perioadelor de carantină, păstrarea granițelor deschise.’‘, a mai spus preşedintele