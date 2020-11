VIDEO | Andrei Burcă vrea o nouă seară magică cu CFR Cluj: ,,Trebuie să producem o bucurie şi o minune”

Andrei Burcă a revenit pe gazon, după ce la meciul tur cu AS Roma din Europa League a fost infectat cu coronavirus.

Fundaşul campioanei a vorbit în cadrul unei conferinţe despre ultimele performanţe reuşite de echipa din Cluj, dar şi cum trăia fotbalul pe când avea dor 15 ani, iar actuala sa echipă reuşea minunea pe Olimpico.

Burcă ştie ce-i trebuie lui CFR Cluj pentru a performa ca în anii trecuţi.

,,A fost un rezultat mare pentru ţară, pentru echipa CFR Cluj şi în acea perioadă aşteptam foarte mult ora 21:45 pentru că acolo erau adevăraţii fotbalişti. Aşa spuneam, aşa vorbeam în cartier, iar la liceu aşteptam cu toţii acele meciuri, ne-au făcut mândri şi cred că prin acele performanţe care s-au făcut în acei ani, mulţi copii şi-au dorit să devină fotbalişti.

Ne dorim foarte mult, pentru noi, pentru suporteri, însă ştim că nu trecem prin cea mai bună perioadă. Trebuie să ne adunăm şi să tragem toţi la aceeaşi căruţă, să muncim şi să fim din nou o familie pentru că doar împreună am obţinut rezultate şi anul trecut, trebuie să fim din nou campionii României.”

Acesta a vorbit şi despre cel mai marcante momente din cariera sa de fotbalist. Fundaşul mai spune că meciul că meciul cu AS Roma din tur trebuie uitat, iar cel de joi să producă din nou bucurie printre suporterii fotbalului.

,,Titlu pe care l-am câştigat în ultima etapă împotriva celor de la Craiova. Titlul obţinut cu CFR m-a făcut să mă simt fotbalist într-adevăr. Al doilea, când am îmbrăcat tricolul echipei naţionale şi mi-a cântat pentru prima oară imnul. Să reprezint această ţară jucând m-a făcut foarte fericit.

Şi anul trecut am întâlnit adversari foarte buni şi am dat 100% toată echipa, de aceea am reuşit aceste rezultate bune şi acea performanşă de a nu pierde contra Sevillei, care a devenit ulterior campioană a Europa League. Consider că este un meci important, trebuie să ne depăşim din nou şi să uităm ce a fost în tur, chiar dacă o să avem anumite probleme din cauza unor indisponibilităţi. Trebuie să facem un meci mare şi să reuşim să producem o bucurie şi o minune”

Meciul dintre CFR Cluj şi AS Roma se va disputa joi, de la ora 22:00, pe terenul din Gruia.