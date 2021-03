Victorie specială pentru Simona Halep! 400 succese reușite în circuitul WTA

Simona Halep merge în turul 3 la Miami Open, după ce a trecut în turul secund de franţuzoaica Caroline Garcia, numărul 51 WTA.

Halep a câştigat meciul din turul doi în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-0, la capătul unei dispute care a durat o oră şi 50 de minute.

După ce a fost înghesuită timp de un set și jumătate de franțuzoaica Caroline Garcia, sportiva din Constanța a revenit spectaculos și s-a calificat în turul trei de la Miami Open.

Acest succes din primul meci disputat la Miami Open este cu totul special pentru Simona Halep. A fost victoria cu numărul 400 din carieră în circuitul WTA.

“Sunt foarte fericită să aud asta. E impresionant că am câştigat atât de multe meciuri pe tablourile principale. Am mulţi ani în top şi când trec prin momente grele în timpul meciurilor ştiu ce am de făcut. Asta vine din aceste 400 de victorii” a spus fostul lider mondial despre această bornă istorică la nivel personal pe care a atins-o în carieră.

În a treia rundă a turneului de peste ocean, Simona Halep o va întrunta pe Anastasija Sevastova (57 WTA). Calificarea în etapa următoare i-a asigurat lui Halep un cec în valoare de 26.000 dolari și 65 puncte în clasamentul mondial de tenis feminin. Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00.