VIDEO | Victorie la limită pentru Villarreal cu Arsenal. Finalista se va decide în returul de la Londra

Golurile partidei de pe “Estadio de la Ceramica” au fost marcate de Manuel Trigueros și Raul Albiol pentru Villarreal, respectiv Nicolas Pepe pentru Arsenal.

“Submarinul Galben” a început bine partida și după doar 4 minute a deschis scorul prin Manuel Trigueros. Spaniolii și-au dublat avantajul în minutul 29 prin Raul Albiol, stabilind scorul pauzei, 2-0.

Villarreal score another goal to double their lead through Raul Albiol

Villarreal 2-0 Arsenal #UEL #VILARS pic.twitter.com/ufFb8CZKY3

