Spectacol în semifinalele Europa League. Opt goluri marcate în meciul Manchester United – AS Roma

Manchester United a deschis scorul în minutul 9, prin Bruno Fernandes. Cinci minute mai târziu, Pogba a comis un henț în careu, iar AS Roma a restablit egalitatea, din penalty, prin Lorenzo Pellegrini.

La pauză, echipa italiană a intrat în avantaj, prin golul lui Edin Dzeko (34).

În repriza secundă, Manchester United s-a dezlănțuit. Edinson Cavani și-a intrat în rol și a reușit o “dublă”, în minutele 48 și 64. Bruno Fernandes a transformat un penalty în minutul 70 și a dus scorul la 4-2, pentru englezi. Până la final, Paul Pogba (75) și Mason Greenwood (86) și-au trecut și ei numele pe tabela de marcaj.

What a second half. What a team.

Halfway there, boys 👊

🔴 #MUFC

🏆 #UEL

— Manchester United (@ManUtd) April 29, 2021