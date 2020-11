Veşti bune primite de Dan Petrescu! Ce jucători s-au întors la antrenamentele echipei

După o perioadă în care echipa a fost măcinată de accidentări şi infectări cu coronavirus, Dan Petrescu primeşte şi veşti bune.

Doi jucători din cei indisponibili s-au întors la antrenamentele lui Petrescu şi se pregătescc acum de duelul cu AS Roma din grupele Europa League.

Alexandru Chipciu şi Jakub Vojtus sunt ultimii reveniţi la echipa din Cluj, după ce la finalul lunii octombrie au fost infectaţi cu Covid-19. O altă revenire aşteptată la CFR în această săptămână este ce a lui Andrei Burcă, infectat şi el înainte de meciul tur cu AS Roma.

Marius Bilaşco, oficial la CFR Cluj, a oferit detalii şi despre accidentările de lungă durată de la club, cele ale lui Vinicius, Omrani şi Cestor. Acesta a spus că fundaşul brazilian are primele şanse de revenire dintre cei trei accidentaţi.

,,Burcă va reveni la antrenamente poimâine (n.r – marți), atunci când are și perioada de două săptămâni. El e ok, starea lui de sănătate e bună. Au revenit ceilalți, Chipciu și Vojtus, ei au depășit problema cu virusul. Așteptăm să se recupereze Vinicius, care e mai puțin grav față de Omrani și Cestor. Sperăm să-l avem într-un timp cât mai scurt. Nu știu dacă va fi apt la partida cu Roma, dar după aceea sperăm că va fi ok.

Ăștia sunt jucătorii, lotul nu poate să mai sufere prea multe modificări. Toate aceste discuții au fost din cauza unor accidentări, au căzut toți fundașii centrali. E normal că frustrarea a fost mare. Noi am făcut transferuri, am plătit sume de transfer și nimeni nu-ți garantează că acel jucător va da randamentul maxim. Tot timpul există această loterie la transferuri. Și noi ne-am dorit anumiți jucători, dar nu s-a putut și n-au ajuns la Cluj“, a spus Bilaşco pentru Digisport.

Înainte de returul de foc cu AS Roma, pentru CFR Cluj urmează mai întâi meciul din campionat cu UTA Arad, din etapa a 11-a a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:00.