Veste proastă pentru Bălgrădean! De ce nu poate juca pentru CFR Cluj

Emilian Hulubei, președintele AFAN, a vorbit despre situația în care se găsesc jucătorii a căror contracte expiră la 30 iunie și care au semnat deja cu alt club.

Cel mai cunoscut caz de acest gen este cel al portarului Cristi Bălgrădean care a semnat cu CFR Cluj încă din iarnă, însă dacă va alege să se alăture formației ardelene până la 30 iunie, nu va putea să evolueze pentru aceasta decât la finalul acestui sezon, adică 30 iulie.

„Şi acolo este o prevedere în care, dacă toate părţile sunt de acord, se poate face prelungirea de contract până la finalul sezonului competiţional, adică până pe 30 iulie. Nu am vorbit cu Bălgrădean, dar am vorbit cu ceilalţi jucători de la FCSB care sunt în şomaj tehnic. Până nu se termină sezonul competiţional, niciun jucător care a jucat la un club nu mai are voie să se transfere la alt club. Adică se poate transfera, dar nu are drept de joc.

Vor ataca (n.r. – jucătorii în şomaj tehnic de la FCSB) decizia de suspendare şi vedem ce se întâmplă. Nu pot să mă antepronunţ pentru ce vor da comisiile din România, dar cu siguranţă va fi un proses care probabil va ajunge la TAS, indiferent care dintre părţi va ataca.

Nu e nicio problemă cu taxa la TAS, FIFPro va subvenţiona taxa pentru jucătorii care au probleme din cauza pandemiei. Depinde de la caz la caz, poate să ajungă la 14.000 de franci elveţieni sau la 25.000, depinde ce ceri şi ce sume sunt cerute”, a spus Hulubei, la Digi Sport.