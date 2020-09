Veste excelentă pentru Simona Halep! Anunțul antrenorului australian Darren Cahill

Cahill și Halep nu au mai lucrat împreună de la Australian Open, adică din luna ianuarie a acestui an.

În turneele de la Dubai și Praga, câștigate de către Simona Halep, românca a fost însoțită de către antrenorul Artemon Apostu Efremov.

“Voi fi la Roma și Paris cu Simo și echipa noastră“, a scris Darren Cahill pe Twitter.

Simona Halep (28 de ani, locul 2 WTA) este principala favorită a turneelor pe zgură de la Roma (14 – 21 septembrie) și Roland Garros (20 septembrie – 4 octombrie).

Deocamdată, Simona se pregătește la București, alături de Artemon Apostu Efremov.

Simona Halep practiced today with Gabriela Ruse. Always great to see Simona training with the younger players like Gaby.

Source: Gaby's IG Story pic.twitter.com/9t2qCg8q7Z

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) September 7, 2020