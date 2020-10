Verdict sumbru dat de un fost internațional: ”Ce pretenții să ai la o participare la un turneu final?”

România a fost învinsă în Islanda, scor 2-1, în play-off-ul pentru EURO 2020, iar un fost mare internațional român e categoric.

La Reykjavik, Islanda a condus cu 2-0 la pauză, după ‘dubla’ lui Gylfi Sigurdsson (16′, 35′). România a înscris din penalty, în minutul 63, prin Alex Maxim.

Marcel Răducanu este dezamăgit de prestația ”tricolorilor” din partida cu nordicii. Fostul atacant al Stelei și al lui Dortmund știe care este principala a naționalei.

”Din ce am citit și am văzut, mai slab decât ce am jucat la Reykjavik nu se poate. N-are nicio legătură cu fotbalul de top. Dacă tu nu ești în stare să tragi un șut pe poartă decât din penalty ce pretenții să ai la o participare la un turneu final?

Problema mare este însă la noi. Față de ce a fost la Reykjavik trebuie schimbat mult. Atitudinea, în primul rând. Dar și unii jucători. Discuția e cu cine?! Că Rădoi a înlocuit la pauză tot atacul, și degeaba.

În mod normal, te aștepți ca rezervele, atunci când intră, să profite de șansa acordată și să mănânce pământul, să demonstreze că sunt mai bune decât cei pe care i-au înlocuit. Vineri n-a fost cazul. N-am remarcat nimic bun nici la cei care au intrat” a declarat fostul internațional pentru Gazetă.