Astra Giurgiu a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu antrenorul Valeriu Răchită (49 de ani), fostul tehnician al Sportului Snagov.

Mutarea nu-l va afecta însă pe Bogdan Andone, acesta va rămâne „principal” al grupării din Giurgiu, deoarcere Răchită a fost adus pentru a ocupa poziția de director al comportimentului de scouting şi şef al academiei clubului.

„Îmi doresc să muncesc în fotbal, nu pot sta fără fotbal, am mai lucrat la clubul lui Ioan Niculae, acum mai bine de un deceniu, când am reuşit acea promovare istorică cu CSM FC Ploieşti, iar acum, liber de contract fiind, am acceptat această ofertă. Voi propune jucători noi, voi analiza jucătorii de la echipa secundă şi nu numai, voi ajuta fotbalistic, cât pot”, a declarat Valeriu Răchită pentru afcastragiurgiu.ro.

Vivi Răchită a ocupat în trecut funcția de antrenor secund al naţionalei României.