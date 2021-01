Laszlo Balint, antrenorul celor de la UTA Arad, a dezvăluit cum noul coronavirus a împiedicat nou-promovata să mai facă un transfer.

După meciul de la Voluntari câștigat la ultima fază de “Bătrâna Doamnă” prin golul fundaşului brazilian Erico Da Silva, antrenorul Laszlo Balint a dezvăluit că au fost aproape de a semna cu fostul fundaș al CFR-ului, Vitor Bruno.

Transferul portughezului în vârstă de 31 de ani nu s-a materializat după ce acesta a fost depistat pozitiv cu COVID-19.

“Din păcate, a ieșit pozitiv la COVID și am fost nevoiți să oprim transferul. Era vorba despre Vítor Bruno, care a mai jucat în România la CFR Cluj, un fundaș stânga cu multă experiență cu o grămadă de meciuri în prima ligă portugheză. Acum venea din liga a doua a țării sale natale și sunt sigur că ne-ar fi ajutat la ce calități are.

Asta e situația, acest virus ne influențează inclusiv campania de transferuri, dar nu renunțăm. Mai vrem să aducem un fundaș lateral, purtăm negocieri în acest sens, sper ca în maxim o săptămână-două să ne putem baza pe el” a declarat Laszlo Balint.

Vitor Bruno a jucat la echipe precum Candal, Ribeirao, Penafiel, CFR Cluj, Feirense, Leixoes și Vilafranquense.

UTA Arad primește vizita celor de la FC Argeș în cadrul etapei 18 din Liga 1, după victoria de la Voluntari, “Bătrâna Doamnă” a urcat pe locul 9.