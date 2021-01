Conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal a solicitat Guvernului ca toți cei din Liga 1 să fie vaccinați împotriva COVID-19.

De altfel, potrivit unei hotărâri Guvernamentale, sportivii care fac parte din loturile naționale sau olimpice, plus staff-ul tehnic al acestora, vor fi incluși în etapa a doua de vaccinare.

Oficialul LPF cere ca și membrii Ligii 1, jucători, antrenori ori persoanele aflate în cadrul echipei în alte funcții să efectueze vaccinul contra noului coronavirus.

„Nu putem vorbi acum de un pașaport de sănătate, dar e posibil să apară în viitor. Am văzut că s-a aprobat ca sportivii participanți la Jocurile Olimpice să fie incluși în etapa a doua a vaccinării și ne-ar interesa ca toți fotbaliștii, plus toți cei care participă la competiții de nivel profesionist, să fie și ei incluși în această fază de vaccinare…Mă pregătesc să mă întâlnesc și cu Ministrul Sportului, sper să ne primească repede”, a declarat Justin Ștefan pentru ProSport.

Justin Ștefan a vorbit și despre posibilitatea ca în tribune să fie spectatori în viitorul apropiat.

„Nu există obligativitate, dar noi vom recomanda și în măsura în care vom reuși să ne vaccinăm cu toții vom puteam deschide și cealaltă discuție: revenirea publicului pe stadioane. Nu pot să vă spun când exact, din iunie sau din iulie, dar trebuie să găsim soluții pentru întoarcerea fanilor în tribune…Încrederea în vaccin nu e una foarte ridicată, undeva la 50 – 60 la sută! Dar va crește…Intenționăm ca fotbaliștii din Liga 1 și antrenorii să fie folosiți în campanii pentru vaccinare. Așa cum a spus și Papa, cred că e etic să ne vaccinăm”, a mai precizat oficialul LPF.