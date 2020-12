Următorul fotbalist care poate pleca din Liga 1 pe bani mulţi joacă la Craiova! ,, E unul dintre cei mai buni din ţară”

Universitatea Craiova poate da lovitura pe piaţa transferurilor cu un nou jucător, după ce acesta a impresionat în tricoul echipei.

Dumitru Dragomir, fost preşedinte LPF, este de părere că următorul jucător care va pleca de la Craiova pe mulţi bani este fundaşul Ştefan Vlădoiu.

Fostul preşedinte a rămas plăcut impresionat de evoluţiile acestuia la formaţia patronată de Mihai Rotaru. Dragomir spune că fundaşul are două calităţi care îl scot în evidenţă, viteza şi capacitatea de efort.

Fostul conducător îi propune lui Adi Mutu să joace cu Vlădoiu titular la naţionala de tineret a României.

,,Ştefan Vlădoiu va fi unul dintre cei mai buni fundaşi dreapta din această ţară. Se face de bani mulţi, pentru că are două calităţi ieşite din comun: are viteză, în primul rând, în al doilea rând are capacitate de efort.

Dar, dacă ar avea un mijlocaş de mare valoare pe partea lui, eu vă spun că face din el unul dintre cei mai buni fundaşi. Eu, dacă aş fi în locul lui Mutu, cu el aş juca fundaş dreapta la echipa naţională U21.”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Digisport.

După ce a fost folosit iniţial în echipă pentru a suplini regula U21, Vlădoiu a devenit un titular cert ulterior.

10 meciuri a jucat Ştefan Vlădoiu pentru Universitatea Craiova în acest sezon. 800.000 de euro este cota fundaşului dreapta din Bănie, potrivit transfermarkt.com.