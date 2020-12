S-a decoperit un nou lider la FCSB! ,,E la fel ca Steven Gerrard”

FCSB a reuşit să se impună în meciul cu Universitatea Craiova, din etapa a 14-a Ligii 1, scor 2-0, după dubla reuşită de Dennis Man.

După acest joc, un nou jucător de la ,,roş-albaştri” a ieşit în evidenţă, după analiza unui fost fotbalist la Steaua.

Nana Falemi a comentat meciul disputat aseară şi a ţinut să vorbescă despre un jucător care l-a impresionat pe teren. Jucătorul este cunoscut de Falemi încă de pe vremea când era junior.

Este vorba despre mjlocaşul Gabriel Simion, care a revenit la FCSB în această vară din împrumutul la Astra şi impresionază prin evoluţiile pe care le are în acest sezon.

Nana Falemi este de părere că jucătorul va ajunge căpitanul celor de la FCSB, fiind un lider prin natura sa. Acesta îl compară pe Simion cu legenda lui Liverpool, Steven Gerrard.

,,Mă bucur că îl văd pe Gabriel Simion în primul 11. Am spus de acum 3 ani că va fi căpitanul echipei, am spus-o de când era junior la FCSB, la grupa 1997/98. Am spus că în 4-5 ani va ajunge căpitanul echipei. Uite că acum e titular la echipa mare şi a făcut un meci bun, din punctul meu de vedere, în faţa unui adversar dificil.

Sper că pe viitor va ajunge căpitanul echipei pentru că e genul de jucător care e un lider prin exemplu, nu vorbeşte mult, e similar lui Steven Gerrard, lider prin exemplul personal, prin ceea ce face pe teren, la antrenament.

Simion e genul de jucător pe care îl întorci cu cheia şi poţi să-l întorci cu spatele că joacă fotbal exemplar. Şi la 12 noaptea dacă îl scoti pe teren e în formă. E un băiat foarte cuminte, foarte serios, l-am văzut în lunile în care am lucrat cu el şi mă bucur foarte tare că a ajuns la echipa mare.”, a mai precizat Nana Falemi pentru Pro X.

Mijlocaşul de 22 de ani a bifat 9 partide pentru FCSB în acest sezon, dintre care două în Europa League.

750.000 este cota lui Simion, potrivit transfermarkt.com.

