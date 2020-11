Universitatea Craiova, reacţie incredibilă pentru absenţa lui Bancu de la echipă! ,,Să joace fotbal, chiar dacă are Covid-19”

Am luat-o razna toți, am înnebunit. Ăia nu sunt bolnavi care sunt in izolare, bolnavi sunt ăia care sunt în spital. Tot ceea ce se întâmplă e acoperit, voi presa acoperiți de asemenea, să declare tot timpul cine e infectat și cine e bolnav. Să joace fotbal Bancu…dacă nu are simptome, de ce îl ții în izolare? Ăla care e în spital e bolnav. Eu am fost în spital și de asta vorbesc “, a mai spus Sorin Cârţu pentru Digisport.