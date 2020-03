Un reputat medic din fotbalul românesc vorbește despre decesul lui Martin Tudor!

Fost medic generalist, Iuliu Mureșan, susține că o cauză pentru decesul prematur al lui Martin Tudor, la vârsta de 43 de ani, ar putea fi problemele de inimă, care, pentru majoritatea sportivilor, provin din cauza efortului fizic.

Actualul conducător al lui FC Hermannstadt renucoaște că este șocat de moartea tragică a portarului Martin Tudor. Cei doi au lucrat împreună la CFR, pe când acesta era conducătorul formației clujene.

„Da, eu am fost şocat de dimineaţă de veste. M-am uitat pe ştiri şi am văzut. Am colaborat cu Martin, Dumnezeu să îl ierte, să îl odihnească! Un băiat foarte bun, un portar foarte bun. Un om pe care te puteai baza. Sincer îmi pare rău, sincere condoleanţe familiei şi păcat că din cauza acestor măsuri luate, nu putem să fim alături de el pe ultimul drum.

Sportul şi efortul fizic duc la dezvoltarea cordului sportiv. Adică se măresc cavităţile inimii, ventriculii, datorită faptului că inima trebuie să pompeze mai cu

forţă şi să faci faţă efortului şi inima se adaptează dezvoltându-şi pereţii. Şi, apărând acest lucru, sigur că pot să apară problemle de risc la inimă. Poate să

nu se dezvolte la fel şi reţeaua nervoasă care transmite influxul şi care dau bătăile în ritmul inimii şi atunci se pot întâmpla accidente de acel cord sportiv.

Dar este foarte greu de detectat, pentru că aceste accidente cu urgenţe cardiace, sigur că sunt unele care dau semne, pentru că acum cititnd în presă am înţeles că

ar fi avut ceva şi anul trecut.

Când a fost la noi nu avea aceste probleme. Era şi mai tânăr, şi mai sănătos. oricum s-a stins prematur din viaţă, la 43 de ani, e o vârsta la care ar trebui să fii

sănătos şi în plenitudinea forţelor. Sincer, îmi pare rău şi condoleanţe familiei lşi a celor care l-a iubit”, a declarat Iuliu Mureșan pentru Telekom Sport.

Martin Tudor a strâns 31 de partide în cei doi ani, între 2005-2007, petrecuți sub comanda lui Iuliu Mureșan, la CFR Cluj, și a reușit 13 meciuri fără gol primit.

