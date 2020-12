Un nou jucător a părăsit-o pe Dinamo! ,,Prea multe înşelăciuni şi prea multă suferinţă”

După ce echipa lui Dinamo a obţinut o nouă victorie în Liga 1, scor 1-0 cu FC Argeş, lotul s-a subţiat din nou după ce un alt jucător a plecat din Ştefan cel Mare.

Portarul spaniol, Rene Roman Hinojo, şi-a anunţat şi el oficial despărţirea de formaţia dinamovistă, după ce mai bine de trei luni de zile nu a încasat niciun ban din partea noului acţionariat.

Hinojo a avut un mesaj destul de dur la adresa conducătorilor de la Dinamo. Acesta i-a tras la răspundere pe Pablo Cortacero, Alex Couto şi Rufo Collado pentru cele întâmplate la gruparea roş-albă. Ibericul spune că oficialii spanioli se gândesc doar cum să-şi ascundă minciunile.

Portarul s-a despărţit de Dinamo printr-o postare pe Instagram, cum au făcut deja Borja Valle şi Isma Lopez. Spaniolul a ţinut să le mulţumească suporterilor dinamovişti pentru încurajările şi înţelegerea de care au dat dovadă în această perioadă foarte neagră pentru Dinamo.

„Azi se încheie experiența mea din București. Scurtă în timp, dar foarte lungă și intensă în experiențe. Am ajuns acum trei luni, atras de un proiect ambițios, cu scopul de a juca în competiții europene, dar totul s-a diluat odată cu trecerea zilelor, cu promisiuni (una după alta) care nu s-au materializat niciodată. Zi după zi… Prea multe înșelăciuni, prea multe minciuni, prea multe perioade de așteptare și prea multă suferință cu oamenii care au lucrat în jurul meu.

Totul are o limită, plec de la Dinamo București. Și, deși o fac fără resentimente față de nimeni, sunt obligat să explic ceva: directorul general al Dinamo (n.r. Alex Couto) a îndrăznit să spună într-un interviu că „gruparea nu avea nevoie de spanioli, avea nevoie de profesioniști”. Îmi voi permite să spun un lucru: clubul nu are nevoie de nimic, mai degrabă are destule.

Are o mulțime de manageri obraznici care se gândesc doar să-și ascundă gestionarea necorespunzătoare și minciunile, distrugând cariera și munca oamenilor care și-au demonstrat profesionalismul de mulți ani. Nu plec deloc fericit, dar sunt mulțumit că am dat totul zilnic.

De asemenea, pentru că am cunoscut un oraș care mi-a depășit cu mult toate așteptările, pentru că am întâlnit oameni care cu siguranță vor continua să mă însoțească pentru tot restul vieții și pentru că a am jucat la un club intens, pentru că atâta timp cât acea masă socială mare încă este acolo, Dinamo va continua să fie tot mai aproape de a fi din nou un mare nume în Europa.

Trebuie doar să îndepărteze balastul, care nu trebuie. Mulțumim fanilor, pentru ajutor, pentru încurajări și înțelegere. Pot spune că am jucat pentru cel mai mare club din România. Am jucat la Dinamo, am jucat în Ștefan cel Mare, am jucat pe Arena Națională din București! Mulțumesc, Doar Dinamo București”, a mai spus portarul în mesajul de la revedere.

Rene Roman Hinojo a ajuns la Dinamo liber de contract, după ce s-a despărţit de gruparea spaniolă Almeria. 100.000 de euro este cota portarului de 36 de ani, potrivit transfermarkt.com.