Un nou atac asupra lui Adrian Mititelu Jr: ,,Copilul lui tata, habar nu ai despre ce vorbeşti! Tatăl tău m-a păcălit cu bani”

Replicile acide dintre Dumitru Dragomir şi Adrian Mititelu Jr continuă, după ce fostul şef de la LPF i-a răspuns noului patron de la Craiova.

Dumitru Dragomir a răbufnit la adresa celui care conduce FC Universitatea Craiova din Liga a 2-a şi spune că ieşirile necontrolate ale fiului lui Adrian Mititelu îi vor aduce doar de pierdut.

Dragomir i-a răspuns tânărului patron, după ce acesta l-a acuzat că Mititelu se află în situaţia actuală tocmai din vina fostului conducător de la Ligă. Mitică îi aduce aminte lui Adiţă Mititelu că Adrian Mititelu l-a păcălit cu nişte bani pe vremea când era preşedinte la LPF. Acesta nu uită nici faptul că Mititelu a vrut să-l bage în închisoare pe el şi pe Mircea Sandu, fostul preşedinte de la FRF.

„Îmi pare rău de copilaşul ăsta pentru că eu sunt convins că îi este tare greu că taică-su a ajuns la puşcărie, dar îl rog să nu mai fie atât de needucat la adresa mea. Vorbeşte el de mine şi de trecutul meu, iar el săracu vorbeşte din povestirile lui Moise ăla. Acest Moise este omul care l-a nenorocit pe Adrian Mititelu, iar dacă ăsta mic nu se potoleşte o să vadă şi el cât de mult va avea de pierdut dacă o să se mai ia după juristul ăla care este foarte slab.

Nu le-a mai câștigat niciun proces de o căruță de ani, dar familia Mititelu tot pe mâna lui a mers. Îl ştiu pe băiatul lui Mititelu de când era foarte mic, iar el m-a jignit rău. Nu o să mă pun la mintea lui că nu am ajuns să mă cert acum şi cu copiii lui Mititelu. Dar îi transmit că eu m-am certat din cauza tatălui său chiar şi cu Mircea Sandu. Băi, Adiță, tatăl tău m-a păcălit cu nişte bani. Eram la LPF atunci. Să îl întrebi pe taică-tu ce s-a întâmplat. Nici nu ştiu ce clasă erai tu atunci când eu am încercat să îl ajut pe taică-tu, iar el mi-a făcut ce mi-a facut”, a spus Dragomir pentru ProSport.

Dumitru Dragomir i-a sugerat lui Adrian Mititelu Jr să nu îl mai jignească pentru că e prea mic şi nu ştie cum stau lucrurile, de fapt. Mitică i-a urat succes totuşi în promovarea echipei din Liga a 2-a.

„Nu am nimic cu tine, copilul lui tata, dar nu mă mai jigni că tu habar nu ai despre ce vorbeşti. Îmi pare rău că Adrian Mititelu a ajuns în puşcarie, dar l-a lovit Dumnezeu. El a vrut să bage peste o sută de oameni în pușcărie. Pe mine, pe Mircea Sandu, pe cei din Comitetul Executiv şi pe mulți alții. Dar, uite că a ajuns el în pușcărie. Eu vreau să mă retrag din toate şi să îmi văd de pensia mea. Nu am nimic cu tine, Adiță. Îți spun sincer că eu am vrut sa îți ajut tatăl în urma cu zece ani. Mi-ar plăcea ca echipa voastră să promoveze, dar vedeți-vă acum de treabă”, a mai punctat Dragomir pentru sursa citată.