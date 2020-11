Cine este antrenorul care l-a pus în lumină pe Budescu! ,,Era scos din lot”

Un fost antrenor al Astrei Giurgiu a povestit cum i-a influenţat cariera de fotbalist magicianului Constantin Budescu.

Gigi Mulţescu spune cum l-a găsit pe Budescu în anul 2012, când o antrena prima oară pe Astra Giurgiu. ,,SMURD-ul” anunţă că Budescu era supraponderal când a venit el la echipă.

Mulţescu mai spune că de atunci, fotbalistul a progresat de la un an la altul şi a ajuns jucătorul care este astăzi.

,,Eu am o mare ”vină” în ceea ce-l privește pe Budescu. Eram la Ploiești și l-am găsit, la Astra, scos din lot. Aveam informații despre el că e un jucător foarte talentat, plin de calități. Am cerut să îl aducă înapoi ca să-l evaluăm și noi. Era puțin supraponderal, preparatorul i-a făcut un program de 10-12 zile, după care a intrat, a dat goluri, a jucat și cariera lui a crescut de la an la an.

Un jucător de geniu. Are execuții, citește jocul… acum este lider de necontestat. Acum a rămas să ducă echipa înainte și să facă performanțe”, a declarat Mulţescu pentru Digisport.

Budescu a ajuns la Astra Giurgiu liber de contract în anul 2011, după ce fusese jucătorul celor de la Petrolul Ploieşti.

De atunci, mijlocaşul ofensiv a mai jucat şi pentru Dalian Zifang, FCSB şi Al Shabab. Cota lui Budescu este acum de 2.400.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.