Un mare dinamovist face anunțul momentului: “Clubul va face pasul către insolvență!”

Dezastrul de la Dinamo capătă proporții din ce în ce mai mari pe zi ce trece, iar Pablo Cortacero continuă să amâne de mai multe luni virarea banilor către formația din Ștefan cel Mare!

“Câinii” au pierdut aseară derby-ul contra celor de la FCSB, scor 0-1, pe teren propriu, și au înregistrat astfel un nou eșec în Liga 1, chiar împotriva marei rivale. Dacă din punct de vedere sportiv, lucrurile nu merg foarte bine, nici din punct de vedere financiar “alb-roșii” nu se pot lăuda că o duc așa cum trebuie.

Fostul atacant al dinamoviștilor, Marius Niculae, a vorbit despre situația din acest moment de la echipa sa de suflet și a făcut un anunț important pentru toți suporterii formației din Ștefan cel Mare. Niculae a dezvăluit că din informațiile pe care le are, Dinamo va intra din nou în insolvență și oficialii echipei se luptă în momentul de față să mute datoriile de anul trecut pe anul acesta, cu scopul de a putea îndeplini criteriile legale aplicării unei astfel de măsuri.

“Momentan, suporterii ţin în viaţă acest club. Au plătit aproape la zi jucătorii înainte de acest meci. Nu sunt lucruri normale ca suporterii să plătească salariile, dar… Din informaţiile mele, Dinamo se luptă să mute datoriile de anul trecut pe anul acesta, pentru a face pasul către insolvenţă, astea sunt informaţiile neoficiale pe care le am.

Domnule, sunt doi, trei ani de reconstrucţie, o luăm de la zero şi cu asta basta. Măcar ştim ceva. Dar aşa, să plătim cu…. Ţineţi minte vorba cu New Dinamo, New Dinamo? În fiecare an o auzeam. Cred că ar fi momentul să înceapă de la zero!”, a declarat Marius Niculae la Look Sport Live.

Ulterior, “Săgeată” a discutat și despre o posibilă revenire a lui Cristi Borcea în Ștefan cel Mare și a mărturisit că din discuțiile pe care le-a avut cu afaceristul, acesta a spus că nu ia în calcul așa ceva.

“A şi declarat, nu se întoarce. Probabil, dacă va fi ceva să ajute Dinamo, va ajuta probabil financiar. Cine se va ocupa de acest club, din partea lui, ar fi Patrick Borcea. Dar el, sub nicio formă, asta a declarat de ‘n’ ori. Toţi ne rugăm de el <<Hai, Cristi! Întoarce-te, că fără tine uite unde a ajuns Dinamo>>. A zis nu, sub nicio formă, exclus!”, a mai spus fostul atacant al lui Dinamo.