Un fost jucător de la FCSB poate reveni în Liga 1! Doar şase luni au trecut de când a părăsit România

După ce a plecat în vară de la FCSB, fotbalistul s-ar putea întoarce în Liga 1 la doar 6 luni după ce a părăsit România.

Marko Momcilovic, fostul fundaş stânga de la FCSB, a semnat după ce a plecat de la FCSB cu echipa Radnicki Nis, din ţara sa natală, însă contractul a fost doar pe o perioadă de 6 luni.

Fotbalistul este liber de contract, însă nu duce lipsă de oferte şi îşi va alege o nouă echipă în zilele următoare. În mod surprinzător, Momcilovic s-ar putea întoarce în Liga 1, unde a făcut o impresie bună la FCSB, înainte de a fi măcinat de accidentări. Acesta mai este în discuţi şi cu formaţii din Serbia, Grecia şi Cipru, potrivit Fanatik.

Când a semnat cu cei de la Radnicki Nis pe 6 luni, fotbalistul afirma că vrea să rămână să joce în Serbia, dar la un alt club mult mai puternic.

,,Am semnat doar până în ianuarie ca să văd cum stau din punct de vedere fizic. Prioritatea mea nu este să rămân în Serbia, acum trebuie să joc cât mai mult. Nici nu prea ai ce să câştigi în Serbia… Sunt bani, dar nu e aşa cum e afară.

Am ales să joc la Radnicki Niş şi pentru că este aproape de casa mea. Fac jumătate de oră până la Niş. Toată viaţa am stat departe de casă şi acum am zis să mai fiu lângă ai mei.”, declara Momcilovic în toamnă.

Patru sezoane şi jumătate a jucat Marko Momcilovic în tricoul celor de la FCSB, după ce a fost adus de la Pandurii Târgu Jiu.

96 de meciuri a jucat fundaşul pentru FCSB, în care a reuşit 9 goluri şi a oferit tot atâtea assisturi.

250.000 de euro este cota lui Momcilovic în acest moment, potrivit transfermarkt.com.