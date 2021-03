Un fost căpitan al roș-albaștrilor își spune oful: „Nu ştiu care e Steaua, care nu e Steaua. Nu dau calde nimănui”

Alexandru Bourceanu a vorbit despre războiul dintre FCSB și CSA Steaua.

Fostul fotbalist este în continuare suporterul echipei pentru care a jucat, însă nu se implică în lupta pentru istoria legendarului club al României.

”Eu am jucat la echipa lui Gigi Becali. Nu ştiu care e Steaua, care nu e Steaua. Juridic, ei trebuie să rezolve problema. Am fost şi în 2011 cu stema Stelei şi în 2014-2015, când era stema FCSB-ului. Chiar nu trebuia să intru în discuţia asta.

Nu am nimic împotriva nimănui. Nu am nimic împotriva Rapidului, nu am nimic împotriva lui Dinamo, nici împotriva lui CSA Steaua. Ei ce să aibă cu mine? Nu îi supăr cu nimic”,a mărturisit Alexandru Bourceanu, pentru Pro Sport.

Căpitanul echipei care câștiga ultimele titluri pentru FCSB s-a retras din activitate în 2019.

„Țin cu echipa lui Gigi Becali şi atâta tot. Acolo am jucat, acolo am crescut, acolo am câştigat bani, de acolo m-am transferat. Şi cu bune, şi cu rele, că nu a fost totul ca pe roate.

Am avut perioade în care am suferit din multe puncte de vedere. Nici nu vreau să îmi las un loc cald la FCSB, pur şi simplu asta se întâmplă, ăsta e adevărul. Nu dau calde nimănui”, a mai precizat Alex.

Alexandru Bourceanu a mai jucat în carieră la Dunărea Galați, Oțelul, Poli Timișoara, Tranbzonspor, Arsenal Tula, Dunărea Călărași și Gloria Buzău. Fostul mijlocaș are și 26 de selecții pentru naționala României.