Un conducător ştie de ce greşesc arbitrii în Liga 1! ,,Ei sunt ca jucătorii care nu evoluează”

Problema arbitrajului în România este tot mai discutată în ultima vreme. Fără sistem VAR, mereu apar discuţii la fiecare partidă.

Finanţatorul de la Farul Constanţa, Ciprian Marica, ştie de unde pleacă toate aceste probleme cu greşelile de arbitraj. Fostul fotbalist spune că a analizat, iar problema greşelilor pleacă de la faptul că arbitrii români nu au foarte multe meciuri primite să le arbitreze.

,,M-am documentat ca să văd unde e problema în arbitraj. În ultimele etape, deciziile arbitrilor decid soarta jocurilor, iar rezultatele din ultimele etape sunt influenţate de deciziile arbitrilor. Ne crucim la ce vedem! Mulţi nu ştiu, un arbitru de Liga 1 are pe sezon în medie 12 meciuri. Domnilor, nu este puţin, ci este foarte puţin! Aceşti arbitri în perioada de pregătire, ei nu arbitrează, nu au meciuri amicale, nu au partide în picioare. Ei sunt ca jucătorii care nu evoluează. E foarte greu să nu greşeşti în conjunctura asta”, a spus Marica pentru Pro X.

Ciprian Marica mai spune că are pretenţii de la Kyros Vassaras, preşedintele CCA, care nu a venit încă cu o soluţie pentru a regla problemele şi greşelile de arbitraj.

,,Am pretenţii de la acest domn Vassaras care repet, este la cel mai înalt nivel. Nu-l văd să vină cu lucruri pentru jucători şi arbitri. În Germania, înainte de începerea noului sezon, veneau arbitrii, erau trimişi la echipe de Liga 1 sau 2, ca să explice noile reguli din arbitraj fotbaliştilor. Nu văd acest lucru să se întâmple în România, iar în Germania se întâmplă asta de 10 ani! Arbitrul are datoria ca înainte de începerea sezonului să meargă în faţa echipelor. Nu se poate ca la fiecare etapă greşelile de arbitraj să influenţeze fiecare etapă. Dacă mai e şi suspendat vreun arbitru, acesta mai are doar 8-10 meciuri pe an, păi, cum să nu greşească?“, a mai declarat Marica.

Problemele de arbitraj au cauzat diverse discuţii la meciurile din Liga 1. Ultimul meci în care s-a comentat dur pe baza unei greşeli de arbitraj a fost Dinamo – Craiova, meci decis de un penalty contestat de dinamovişti.