VIDEO | E râsul lui? Dan Petrescu, amuzat înaintea meciului cu ŢSKA Sofia

CFR Cluj debutează astăzi în noul sezon de Uefa Europa League, în Bulgaria, pe terenul lui ŢSKA Sofia, meci asistat de suporteri.

Înaintea meciului cu bulgarii, Dan Petrescu, antrenorul lui CFR, a ţinut o conferinţă de presă, unde a fost tot numai un zâmbet. Translatorul de la conferinţă la amuzat teribil pe ,,Bursuc”.

Întrebat de jurnalişti cum comentează declaraţia antrenorului de la ŢSKA, că vor să înscrie două goluri în primele minute, Petrescu a început să se amuze şi a spus că nu vrea să comenteze afimaţiile tehnicianului de la Steaua Bulgariei.

,,Nu pot să comentez ce a zis antrenorul de la ŢSKA, el poate să declare ce vrea”, a spus Petrescu amuzat.

CSKA Sofia – CFR Cluj | Conferință de presă 📽️ Conferința de presă a antrenorului nostru Dan Petrescu și a mijlocașului Alexandru Chipciu înaintea meciului de mâine seară cu CSKA Sofia!Hai CFR! 🚂 Publicată de Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA pe Miercuri, 21 octombrie 2020

Deşi a zâmbit la aproape toate întrebările jurnaliştilor, Petrescu nu a uitat de campania slabă de achiziţii din acest început de sezon. Acesta s-a arătat nemulţumit de pierderea lui Mihai Bordeianu, jucător plecat în Arabia Saudită, săptămâna trecută.

Antrenorul a scos în evidenţă faptul că ŢSKA Sofia a transferat nu mai puţin de nouă jucători cu calitate.

,,Sezonul trecut e sezonul trecut. Între timp noi am pierdut ceva jucători, jucători importanţi. Mai ales, am pierdut un jucător în momentul în care nu am mai avut timp să-l înlocuiesc, în mijlocul terenului. Ăsta e marele minus al lui CFR în momentul de faţă. Din păcate, campania noastră de achiziţii nu a fost ca cea a lui ŢSKA Sofia, care a luat nouă jucători foarte buni. Deci, lotul nostru e foarte subţire acum.” a mai declarat antrenorul.

Meciul dintre CFR şi ŢSKA Sofia începe de la ora 19:55, în această seară. Partida se va juca cu spectatori, o premieră pentru echipa din Cluj în aces sezon.