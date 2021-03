Ultimele două echipe calificate în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Meci istoric pentru Ștefan Radu

La Munchen, Bayern a învins-o, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, pe Lazio. La oaspeți, Ştefan Radu a fost integralist şi a primit un cartonaş galben în minutul 26. Partida cu Bayern a reprezentat pentru român meciul cu numărul 400 în tricoul echipei Lazio.

Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs. În tur, scorul a fost 4-1 pentru echipa germană. Pentru bavarezi au marcat Lewandowski, în minutul 33, din penalty şi Choupo-Moting, în minutul 73. Gruparea italiană a redus din diferență cu opt minute înainte de final, prin Parolo ’82.

2-1 on the night 👍

6-2 on aggregate 💪

We’re officially in the quarterfinals ✅

♦️ #FCBLAZ #MiaSanMia ♦️ pic.twitter.com/pfqn7aNiPQ

— 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) March 17, 2021