Spectacol în optimile Ligii Campionilor. Ce echipe s-au calificat, marți, în sferturile de finală

Real Madrid a învins-o pe Atalanta cu scorul de 3-1. Benzema a deeschis scorul în minutul 34. Francezul aa fructificat o pasă venită din partea lui Modric.

În minutul 60 Vinicius a obținut un penalty, iar Sergio Ramos a transformat de la punctul cu var.

Atalanta a redus din diferență în minutul 83 prin Muriel, dar după un minut, Asensio a refăcut diferența de două goluri. În tur, spaniolii s-au impus cu 1-0.

În celălalt meci al serii, Manchester City a învins-o pe Borussia Monchengladbach cu scorul de 2-0. Gruparea engleză a deschis scorul în minutul 12, prin De Bruyne. Acesta a marcat cu un șut din afara careului. După doar șase minute, Gundogan a închis tabela de marcaj la 2-0.

IT’S WHAT HE DOES!!! 😎 pic.twitter.com/wzOK2tZC3R

— Manchester City (@ManCity) March 16, 2021