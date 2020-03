Centrul de cercetare Oncogen din Timișoara anunță prin vocea profesorului Virgil Păunescu, fost consilier prezidențial pe sănătate, că a terminat de sintetizat un vaccin anti-coronavirus.

Deja au fost făcute primele teste pe celule umane, iar vaccinul ar urma să ajungă pe piață în toamna acestui an.

„Am început testarea pe celule umane, care va dura o lună. Dacă dă rezultate pe celule, adică sistemul imun se activează, dezvoltă anticorpi, vom discuta cu ANM posibilitatea de a face teste pe oameni. De notat că acest vaccin nu se pretează la etapa testărilor pe animale, folosită în tehnologia clasică de producere a vaccinurilor”, a declarat Virgil Păunescu pentru G4Media.

Vaccinul care va fi produs în România nu va produce efecte secundare, susține profesorul Virgil Păunescu: ”Întâi vom face teste pe zece oameni. Nu ne așteptăm să dea efecte secundare. În faza 2 ar urma să fie testat pe 50-100 de voluntari, iar în faza 3 pe un număr între 100 și 1000 de voluntari”.

Centrul de cercetare Oncogen din Timișoara are nevoie de investiții importante pentru faza trei de testare și producție.

„Azi am stat de vorbă cu 3 fonduri de investiții americane care ne-au întrebat în cât timp îl putem produce. Ne trebuie anumite standarde pentru producție. Problema e că fosta conducere a Spitalului Județean, de care centrul aparține, ne-a sabotat și instalațiile de producție nu merg. Am discutat zilele acestea cu vicepremierul Raluca Turcan, avem nevoie de circa 3 – 3,5 mil de euro pentru testarea și producția în faza 3. Am făcut o cerere alaltăieri către ministrul Sănătății”, a mai spus Virgil Păunescu.

Profesorul Păunescu a explicat de ce vaccinul produs în România ar urma să ajungă mai repede pe piață decât celelalte vaccinuri produse de China, Germania sau SUA.

”Noi am început din ianuarie faza de sintetizare, iar faptul că nu avem nevoie de teste pe animale scurtează foarte mult perioada de testare”, susține acesta.