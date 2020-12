UEFA a trimis acasă brigada de arbitrii români! Cine va conduce meciul PSG-Bașakșehir, reprogramat astăzi

În urma evenimentelor neplăcute care au avut loc în startul meciului din grupa H a UEFA Champions League, PSG-Istambul Bașakșehir, UEFA a fost nevoită să numească o altă brigadă de arbitrii pentru meciul care a fost reprogramat astăzi.

Astfel, forul european a decis ca arbitrii români să fie trimiși acasă, iar locul acestora va fi luat olandezul Danny Makkelie, ajutat de tușierii Mario Diks și Marcin Boniek, dar și de al patrulea arbitru, delegat pe poziția lui Sebastian Colțescu, polonezul Bartosz Frankowski.

Ulterior, UEFA a transmis și un mesaj prin intermediul platformei Twitter, prin care anunță că este la curent cu cele întâmplate la meciul de aseară și că urmează să facă o anchetă amănunțită pentru a pedepsi persoanele vinovate.

“UEFA este conștientă de un incident din timpul meciului din Liga Campionilor dintre PSG și Istanbul Bașakșehir și va efectua o investigație amănunțită.

Rasismul și discriminarea în toate formele sale nu își au locul în fotbal!“, a transmis UEFA.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

— UEFA (@UEFA) December 8, 2020