Prima reacție a lui Colțescu și Hațegan, după acuzațiile de rasism: “Sper că mă veți înțelege!”

Ultima partidă din grupa H a UEFA Champions League, PSG-Istambul Bașakșehir, a fost întreruptă după doar 15 minute de la fluierul de start din cauza izbucnirii unui scandal uriaș. Al patrulea arbitru delegat pentru acest meci, românul Sebastian Colțescu, a fost acuzat de unul dintre membri din staff-ul turcilor, că i s-a adresat într-un mod rasist.

Acest eveniment a făcut înconjurul lumii, iar brigada românilor de arbitrii și-a atras foarte multe critici din partea oamenilor de fotbal, și nu numai.

Ulterior, în spațiul public a apărut și un mesaj semnat cu numele Sebastian Colțescu, pe un cont de Twitter, prin care își prezintă scuzele în mod public și dorește să fie înțeles deoarece nu acesta a fost modul în care a vrut să fie perceput. În acest moment nu se știe exact dacă acel profil este sau nu cel real al arbitrului.

“Îmi cer scuze pentru această neînțelegere. Nu am avut intenția de a fi rasist. Într-un astfel de context, oamenii nu se pot exprima corect și pot fi înțeleși greșit. Îmi prezint scuzele în numele UEFA Champions League. Sper că mă veți înțelege”, se arată pe contul respectiv de Twitter.

Sorry for the misunderstanding. My intention was never racism. In such an environment, people sometimes cannot express their feelings correctly and can be misunderstood. I apologize on behalf of the uefa champions league. I hope you understand. @UEFA #notoracism #uefa pic.twitter.com/90aiDSi2aU

— Sebastian Coltescu (@sebaColtescu) December 8, 2020