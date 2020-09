Toni Petrea, supărat la culme pe jucătorii săi: “I-am avertizat cu privire la acest lucru”

Antrenorul celor de la FCSB a fost dezamăgit de felul în care fotbaliștii săi au tratat anumite momente din meciul disputat pe arena Anghel Iordănescu.

Toni Petrea le-a repoșat roș-albaștrilor golul de 2-0 primit în urma unei faze fixe.

“O primă repriză nu tocmai satisfăcătoare am intrat prost în joc nu am avut agresivitate. Și starea terenului ne-a împiedicat pe faza de atac, dar acest lucru nu este o scuză. Repriza a doua am pus presiune pe adversar.

Am pregătit fazele fixe, dar le-am antrenat degeaba, am marcat doar un gol deși am mai avut ocazii. Nu cred că a fost vina lui Cristea i-am atenționat cu privire la fazele fixe le-am spus că sunt foarte buni”, a declarat tehnicianul ajuns la echipă în finalul sezonului trecut.

FCSB trebuie să își revină rapid. Joi e duelul decisiv pentru pătrnderea în turul trei prleiminar al Europa League.

“Trebuie sa analizăm mai bine ce s-a întâmplat. Când pierzi trebuie să reglezi lucrurile timpul este scurt și trebuie să ne refacem după acest meci și să pregătim cât mai bine duelul de acolo”, a mai spus Toni Petrea.