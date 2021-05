Toni Petrea știe de ce FCSB nu a învins-o pe Academica: “Rezultatul care s-a înregistrat înainte a pus presiune”

Etapa a șaptea a play-off-ului Ligii I a fost una plină de surprize. CS Universitatea Craiova a fost învinsă de FC Botoșani, 2-3, CFR Cluj a pierdut în Gruia cu 0-1, în fața echipei Sepsi, iar FCSB a remizat cu Academica Clinceni, scor 2-2.

La finalul partidei dintre FCSB și CFR Cluj, Toni Petrea a declarat că înfrângerea suferită de Sepsi a pus o presiune în plus pe jucătorii săi. De asemenea, antrenorul a dat detalii despre starea medical a portarului Andrei Vlad, înlocuit la pauză cu Straton.

“Am reușit doar un egal. Până la urmă, e un punct câștigat. Suntem tot acolo, urmează trei jocuri la fel de grele, din care să vedem ce putem să scoatem pentru a ne menține în lupta la titlu. Poate că și rezultatul care s-a înregistrat înainte a pus o presiune în plus pe ei. I-am simțit în teren cam emoționați din cauza asta.

Am început bine, am marcat. După care, am primit două goluri foarte ușor și ne-am pierdut din luciditate, încredere. Pe final, am avut câteva ocazii clare de a marca, n-am reușit și asta s-a întâmplat. Voi încerca să le ridic moralul în următoarele zile.

Andrei Vlad a acuzat ceva probleme la începutul partidei. Nu s-a simțit bine pe parcurs și la pauză am decis să-l schimb. Nu cred că e ceva foarte grav, e ceva de moment.

Oaidă (n.r – care a jucat și la FCSB 2, duminică) a intrat destul de bine, putea să și marcheze. Ăsta e lotul pe care îl am la dispoziție, trebuie să mă folosesc de ei, chiar dacă pentru unii din ei e mai dificil. Trebuie să tragem cu dinții de aceste momente și de aceste meciuri pe care le mai avem”, a spus Petrea.

CFR Cluj rămâne prima în ierarhie, cu 45 de puncte, cu unul mai mult decât jucătorii pregătiți de Toni Petrea. Academica Clinceni ocupă poziția a șasea, cu 26 de puncte.