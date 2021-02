Toni Petrea, reproşuri la adresa jucătorilor, după eşecul din derby: ,,Nu este normal la nivelul ăsta”

Derby-ul din Cupa României, dintre Dinamo şi FCSB, disputat în Ştefan cel Mare, s-a terminat cu victoria ,,câinilor”, scor 1-0.

Singurul gol al partidei a fost marcat în repriza a doua a meciului, de Adam Nemec, cu o lovitură de cap, în minutul 55, din centrarea lui Paul Anton.

Toni Petrea, antrenorul celor de la FCSB, s-a declarat nemulţumit la finalul jocului pierdut cu Dinamo. Acesta a transmis că aşteaptă mai mult de la jucătorii săi, pentru că nu este normal ca echipa să piardă al doilea meci consecutiv, după un gol luat tot din fază fixă

,,O înfrângere dureroasă, este al doilea meci în care nu marcăm, al doilea meci în care luăm gol din fază fixă (n.r. după 0-1 cu Cliceni). Sunt dezamăgit. Trebuie să ne dea de gândit. Toți jucătorii care fac parte din lot, din moment ce sunt aici, înseamnă că au o valoare și trebuie s-o demonstreze.

Eu nu cred că este normal la nivelul ăsta să luăm gol din faze fixe, care, iată, decid meciul. Aștept mai mult de la toți jucătorii

Eu zic că am făcut un joc destul de bun, dar, din nou, am ratat destul de mult. N-am avut concentrarea necesară în fața porții plus superficialitatea cu care am tratat faza la care am luat gol. E normal că a fost un obiectiv Cupa pentru noi.”, a declarat Toni Petrea la finalul jocului.

După ce a trecut de FCSB în această etapă a Cupei României, Dinamo ar putea da mai departe peste echipe ca Petrolul, Chindia, Craiova, ,,U” Cluj, UTA Arad sau FC Botoşani.

De cealaltă parte, FCSB a rămas să se lupte doar pentru campionat, acolo unde conduce Liga 1, cu 48 de puncte din 22 de jocuri disputate.