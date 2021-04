Toni Petrea, îngrijorat după accidentarea lui Olimpiu Moruțan: “Sperăm să nu fie ceva foarte grav!”

Antrenorul FCSB-ului, Toni Petrea, a oferit prima reacție după victoria echipei sale împotriva celor de la FC Botoșani, scor 2-1!

“Roș-albaștrii” au reușit să revină pe primul loc în ierarhia Ligii 1, după ce au izbutit să întoarcă scorul și să stabilească rezultatul final de partea lor. În urma partidei cu FC Botoșani, bucureștenii au revenit pe prima poziție în clasament și așteaptă acum duelul de joi, contra celor de la Academica Clinceni.

Imediat după terminarea partidei, Toni Petrea a făcut o scurtă analiză a duelului din acestă seară și s-a declarat mulțumit per total de evoluția elevilor săi. Antrenorul FCSB-ului a mai vorbit despre reușita lui Octavian Popescu, dar și despre accidentarea lui Olimpiu Moruțan și speră ca starea medicală a fotbalistului său să nu fie una gravă.

“Sunt nemulțumit doar că am primit gol în prima repriză. În rest, jocul nostru cred că a fost unul bun. Am primit un gol pe o neatenție, nu am știut să rupem jocul când trebuia și să evitam acea situație. În repriza a doua am pus mai multă presiune pe adversar și cred că am dominat a doua parte din toate punctele de vedere.

Golul lui Octavian Popescu a fost unul foarte frumos, cred că înseamnă mult pentru el și sper să aibă cât mai multe reușite de genul acesta. Moruțan a acuzat dureri la spate, încă din prima repriză, și sperăm ca mâine să aflăm rezultatul și să nu fie ceva foarte grav. Am devenit ghinioniști din punctul acesta de vedere, dar sperăm să spargem ghinionul ăsta cumva deoarece ne împuținăm și lotul nu esta unul foarte numeros.

Trebuie să luăm fiecare meci în parte, nu vreau să îmi fac planuri pentru că nu ies mereu toate așa cum trebuie. Noi trebuie să recuperăm jucătorii accidentați și să ne concentrăm pentru meciul cu Clinceni, o echipă care astăzi a suferit o înfrângere drastică dar care cu siguranță va da totul pe teren împotriva noastră!”, a spus Toni Petrea, la finalul meciului cu Botoșani.