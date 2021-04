Concluziile lui Toni Petrea, după FCSB – Sepsi, scor 1-2: ,,Se vede lipsa de concentrare a jucătorilor”

Meciul dintre FCSB şi Sepsi Sfântu Gheorghe, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1, disputat la Giurgiu, s-a terminat cu scorul de 1-2.

Golurile partidei dintre FCSB şi Sepsi au fost marcat de către Claudiu Petrila, în minutul 28 şi Bogan Mitrea, în minutul 81, pentru covăsneni, respectiv Octavian Popescu, în minutul 68, pentru ,,roş-albaştri”.

Toni Petrea, antrenorul celor de la FCSB, a reacţionat la finalul eşecului cu Sepsi. Acesta a pus rezultatul pe seama lipsei de concentrare a jucătorilor săi. Petrea a comentat şi evenimentele de la finalul jocului, când Valentin Creţu a luat roşu, pentru că a cerut explicaţii la o fazp unde Florin Tănase a luat cartonaş galben,

,,Trebuie să strângem rândurile. Nu numai noi avem probleme la fazele fixe. Se vede lipsa de concentrare a jucătorilor. Nu are nicio legătură cu schimbările pe care le fac eu. Avem marcaj om la om, ține de concentrarea de moment a fiecărui fotbalist din teren.

Vom mai aduce fotbaliști de la echipa a doua, pentru că n-avem un lot numeros. Asta e situația, nu putem să facem transferuri acum. Partea bună e că în repriza a doua am jucat destul de bine, am încercat să pasăm, să combinăm.

Colțescu și-a schimbat decizia la penalty, de-asta am fost confuzi. Tănase, din ce am înțeles, nici nu a cerut fault. Și culmea, a primit galben. Sunt foarte supărat că Vali Crețu a luat roșu. L-am îndepărtat din zona respectivă când am văzut că Sebastian Colțescu i-a dat galben. Apoi, i-a acordat cartonaș roșu, nu știu de ce, n-am auzit nicio înjurătură.”, a declarat Toni Petrea, la finalul jocului cu Sepsi.

În urma rezultatului din această seară, FCSB rămâne pe primul loc în play-off, cu 35 de puncte acumulate până acum în clasament.

De cealaltă parte, Sepsi revine pe locul 4 în play-off, acolo unde a adunat un număr total de 27 de puncte până în prezent.