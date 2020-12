Toni Petrea a vorbit despre accidentarea lui Florin Tănase: “A simțit ceva în prima repriză și mi-a transmis!”

FCSB a obținut un nou succes în campionat și a ajuns la șapte victorii consecutive în Liga 1!

“Roș-albaștrii” își continuă seria de invincibilitate în Liga 1 și după etapa a 12-a, iar pentru echipa lui Toni Petrea se pare că a devenit deja o obișnuință să câștige la scor partidele din campionat.

După meci, tehnicianul celor de la FCSB a analizat partida de aseară contra celor de la UTA Arad și a mărturisit că echipa sa a întâmpinat probleme în prima repriză, dar cu toate acestea succesul băieților săi nu poate fi pus la îndoială. Ulterior, Petrea a vorbit și despre accidentarea lui căpitanului Florin Tănase, dar și despre revenirea lui Florinel Coman după mai bine de două luni de pauză.

“E bine, important e că am câștigat, știam că va fi un meci dificil, iar asta s-a văzut în prima repriză, când am întâmpinat anumite probleme. În repriza a doua am fost mult mai bine, am avut ocazii și am și reușit să înscriem. Victoria noastră nu poate fi pusă la îndoială.

Cu Tase și Denis am vorbit înainte de meci și le-am zis ceva să ne anunțe imediat dacă simt ceva, că n-are rost să facă vreo recidivă și să stea mult. Am căutat soluții, am mutat și cred că ne-a ieșit până la urmă.

A trebuit să găsim soluții, trebuia să-i dăm minute și lui Florinel. Așa am considerat să procedăm la momentul respectiv (n.r – să-l scoată pe Buziuc). Mă bucur că a marcat Coman, mai are multe de pus la punct. Ușor-ușor cred că o să revină la forma la care era și să devină din ce în ce mai bun.

Tănase a simțit ceva în prima repriză și mi-a transmis, iar noi am considerat că e bine să nu riscăm nimic. E ok. Jucăm duminica viitoare, am convingerea că până atunci va fi în teren. Trei partide foarte grele, cu echipe foarte dificile. Campioana, vicecampioana și Sepsi, o echipă foarte bună. Trebuie să recuperăm toți jucătorii, să fim sănătoși și să pregătim foarte bine jocul.Panțîru nu va juca, asta este. Va juca altcineva în locul lui. A luat un galben pentru simulare, nu pot să mă pronunț, asta este.”, a spus Petrea la finalul meciului cu UTA.

În urma succesului împotriva arădenilor (3-0), FCSB se distanțează la cinci puncte de CSU Craiova și la nouă de CFR Cluj, dar ambele au cu un meci în minus față de echipa bucureșteană.